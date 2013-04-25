Доработать существующий скрипт *Битва брендов*

Многие наверное знают такие сайты как битва брендов через соц. сети.

http://golos-boom.ru/

http://1001golos.ru/

и многие другие.

у нас есть один из таких скриптов. По моему он уже давно лежит в пабле.

Нужно его немного переделать.

А именно возможность ставить на битву несколько брендов. И чтобы битвы проходили обязательную модерацию через администратора сайта.

Ну и по возможности сделать подсчет голосов чуть получше. Сейчас он дает небольшие сбои.

п.с. вы можете доработать наш, или доработать свой или же существующий в сети.