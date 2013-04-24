Нужно внести правки

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Закрыт2 заявки119 просмотров

Есть сайт. Написанный на фреймворки CodeIgniter. Надо внести ряд правок косметического характера. Подробно весь список исполнителю. Оплата только по факту. Сайт desperadoph.ru

CodeIgniter
12 лет назад
online8773
Алексей 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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