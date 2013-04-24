Необходимо сделать ряд задач по программированию требования к программисту: 1) Знание языка программирования PHP (желательны примеры кода, которые сделаны на отлично, по мнению кандидата). 2) Свободное владение html, javascript, css. 3) ...
Нужно внести правки
Есть сайт. Написанный на фреймворки CodeIgniter. Надо внести ряд правок косметического характера. Подробно весь список исполнителю. Оплата только по факту. Сайт desperadoph.ru
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