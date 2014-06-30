Веб-программист срм системы

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки119 просмотров

Необходимо сделать ряд задач по программированию

требования к программисту:

1) Знание языка программирования PHP (желательны примеры кода, которые сделаны на отлично, по мнению кандидата).

2) Свободное владение html, javascript, css.

3) Знание объектно-ориентированного программирования версии PHP5

4) Знание языка SQL (Structured Query Language). Желателен опыт работы с PostgreSQL

5) Человек должен иметь представление (общее) о UNIX (LINUX) системах.

CSSHTMLJavaScriptLinuxPHPPostgreSQLSQL
11 лет назад
Coolover
34 года
14 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

homep4uk
Кирилл 
32 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$1000
30 дней
Довольная сотрудничеством с Кириллом. Рекомендую!
Отлично поработали! Анастасия всегда была на связи и готова ответить на возникшие вопросы. Оплата вовремя и в полном объёме, рекомендую!

Заявки фрилансеров

homep4uk
Кирилл 
32 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад