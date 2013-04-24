Распарсить XML и создать таблицу данных.

Нужно распарсить XML файл, и сделать из него таблицу, с возможность ввода исходных данных для поиска конкретных позиций, которую в последствии можно разместить у себя на локальном веб сервере, либо на хостинге. Контрольный пример по интерфейсу, стилистике и функционалу и нюансам которые необходимы описаны в google докс файле:

https://docs.google.com/document/d/1If7LRbFjBgX65KaopFRagWjDuF-ZP7QeBDexQV8Bhyc/edit?pli=1

P.S. Сам файл XML можно скачать по ссылке: http://www.jitonomic.com/Market/Api/MarketProducts/xml либо в ТЗ в первой строчке перейти по гиперссылке.