Сделать небольшой сайт

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок274 просмотра

Верстка полностью готова. Самописная CMS (php+mysql) неоднократно использовалась ранее разными программистами - все ок, не замороченная. Функционал будущего сайта:

1) верхнее меню: два уровня, динамика. Предустановленных разделов нет - все через админку.

2) контакты в шапке - редактирование через админку

3) в правой колонке сайта - два программных модуля: конвертер величин (см в м, кг в г и т.п.) и форма заказа. Их в cms нет, их нужно будет вам писать.

4) нижнее доп.меню - двухуровневое, динамика.

5) в футере несколько рядов просто с картинками: нужно организовать в админке их закачку туда и возможность вставки урл к каждой для перехода по клику на картинку с сайта

6) все внутренние страницы имеют один вид/структуру

7) в футере контактные данные и код счетчика - поля в админке (по-моему в cms и это есть, т.е. делать специально не надо).

В целом все. Работы не очень много. Оценивайте примерно без п.3 - его отдельно.

оплата по факту, на WM (либо карта альфа-банка). ПРИМЕРНАЯ оплата: 100-200$. Оценивайте реально. Я в сервисе 7 лет, у меня более 150 полож.отзывов от фрилансеров. Жду ваших заявок на рассмотрение. От вас: желателен опыт работы, хотя бы минимальный; порядочность, исполнительность.

MySQLPHP
12 лет назад
agubkin
43 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

vlad-torch
Владислав 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
46 отзывов
12 лет назад
$230
11 дней
Все ок, спасибо за сотрудничество!
Отличный заказчик. Качественно ставит задачу. Постоянно на связи. оплата в полном размере и без задержек.

Заявки фрилансеров

vlad-torch
Владислав 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
46 отзывов
12 лет назад

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