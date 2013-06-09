Здравствуйте! Задача примерно такая. Сайт на Diafan.CMS 1. Сделать раздел видео, т.е. например на основе статей, но чтоб была удобная возможность загружать видео. ...
Сделать небольшой сайт
Верстка полностью готова. Самописная CMS (php+mysql) неоднократно использовалась ранее разными программистами - все ок, не замороченная. Функционал будущего сайта:
1) верхнее меню: два уровня, динамика. Предустановленных разделов нет - все через админку.
2) контакты в шапке - редактирование через админку
3) в правой колонке сайта - два программных модуля: конвертер величин (см в м, кг в г и т.п.) и форма заказа. Их в cms нет, их нужно будет вам писать.
4) нижнее доп.меню - двухуровневое, динамика.
5) в футере несколько рядов просто с картинками: нужно организовать в админке их закачку туда и возможность вставки урл к каждой для перехода по клику на картинку с сайта
6) все внутренние страницы имеют один вид/структуру
7) в футере контактные данные и код счетчика - поля в админке (по-моему в cms и это есть, т.е. делать специально не надо).
В целом все. Работы не очень много. Оценивайте примерно без п.3 - его отдельно.
оплата по факту, на WM (либо карта альфа-банка). ПРИМЕРНАЯ оплата: 100-200$. Оценивайте реально. Я в сервисе 7 лет, у меня более 150 полож.отзывов от фрилансеров. Жду ваших заявок на рассмотрение. От вас: желателен опыт работы, хотя бы минимальный; порядочность, исполнительность.
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Заявки фрилансеров
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