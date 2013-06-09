Сделать небольшой сайт

Верстка полностью готова. Самописная CMS (php+mysql) неоднократно использовалась ранее разными программистами - все ок, не замороченная. Функционал будущего сайта:

1) верхнее меню: два уровня, динамика. Предустановленных разделов нет - все через админку.

2) контакты в шапке - редактирование через админку

3) в правой колонке сайта - два программных модуля: конвертер величин (см в м, кг в г и т.п.) и форма заказа. Их в cms нет, их нужно будет вам писать.

4) нижнее доп.меню - двухуровневое, динамика.

5) в футере несколько рядов просто с картинками: нужно организовать в админке их закачку туда и возможность вставки урл к каждой для перехода по клику на картинку с сайта

6) все внутренние страницы имеют один вид/структуру

7) в футере контактные данные и код счетчика - поля в админке (по-моему в cms и это есть, т.е. делать специально не надо).

В целом все. Работы не очень много. Оценивайте примерно без п.3 - его отдельно.

оплата по факту, на WM (либо карта альфа-банка). ПРИМЕРНАЯ оплата: 100-200$. Оценивайте реально. Я в сервисе 7 лет, у меня более 150 полож.отзывов от фрилансеров. Жду ваших заявок на рассмотрение. От вас: желателен опыт работы, хотя бы минимальный; порядочность, исполнительность.