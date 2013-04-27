Поправить стоимость доставки в Интернет-магазине

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка123 просмотра

Здравствуйте!

В интернет-магазине необходимо поправить стоимость доставки исходя из стоимости заказа. Вся проблема в том, что в админке данная опция задизейблена, нужно лезть в БД и править там.

Собственно в этом и задача:

1. залезть в БД сайта и поправить стоимость доставки исходя из общей стоимости заказа и способа доставки, чтобы корзина в итоге автоматически считала клиенту общую стоимость заказа с доставкой.

2. убрать лишние способы доставки, оставить только два: Курьер и Почта России.

3. Проверить, чтобы при заказе в корзине до 1990 рублей считалась доставка курьером это + 200 рублей. При заказе равно или выше 1990 рублей доставка курьером должна быть равна 0.

4. При доставке Почтой России:

Стоимость доставки почтой России

1. Стоимость почтовой доставки заказов до 1990 р.

- Если стоимость вашего заказа до 1990 р., то стоимость доставки рассчитывается так: 5% от суммы заказа (почтовые сборы) + 220 р. обработка и отправка и заказа.

- Если вы вносите предоплату от 20% от стоимости заказа, то платите только 220 р. за обработку и отправку заказа, почтовые сборы в этом случае не взимаются.

2. Стоимость почтовой доставки заказов от 1990 р.

- Если стоимость вашего заказа выше 1990 р. и вы вносите предоплату от 20% от стоимости заказа, то мы доставим ваш заказ совершенно БЕСПЛАТНО.

- Если стоимость вашего заказа выше 1990 р. и вы не готовы сделать предоплату, то стоимость доставки рассчитывается так: 5% от суммы заказа (почтовые сборы) + 220 р. обработка и отправка и заказа.

Скрин из админки прилагаю. Интернет магазин работает на фрейворке smarty. Адрес сайта передам в личке.

12 лет назад
filipyev
Игорь 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

phpscript
39 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$10
2 дня
Денис отлично справился с проектом. Очень рекомендую. Шарит :)

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phpscript
39 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад

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