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Поправить стоимость доставки в Интернет-магазине
Здравствуйте!
В интернет-магазине необходимо поправить стоимость доставки исходя из стоимости заказа. Вся проблема в том, что в админке данная опция задизейблена, нужно лезть в БД и править там.
Собственно в этом и задача:
1. залезть в БД сайта и поправить стоимость доставки исходя из общей стоимости заказа и способа доставки, чтобы корзина в итоге автоматически считала клиенту общую стоимость заказа с доставкой.
2. убрать лишние способы доставки, оставить только два: Курьер и Почта России.
3. Проверить, чтобы при заказе в корзине до 1990 рублей считалась доставка курьером это + 200 рублей. При заказе равно или выше 1990 рублей доставка курьером должна быть равна 0.
4. При доставке Почтой России:
Стоимость доставки почтой России
1. Стоимость почтовой доставки заказов до 1990 р.
- Если стоимость вашего заказа до 1990 р., то стоимость доставки рассчитывается так: 5% от суммы заказа (почтовые сборы) + 220 р. обработка и отправка и заказа.
- Если вы вносите предоплату от 20% от стоимости заказа, то платите только 220 р. за обработку и отправку заказа, почтовые сборы в этом случае не взимаются.
2. Стоимость почтовой доставки заказов от 1990 р.
- Если стоимость вашего заказа выше 1990 р. и вы вносите предоплату от 20% от стоимости заказа, то мы доставим ваш заказ совершенно БЕСПЛАТНО.
- Если стоимость вашего заказа выше 1990 р. и вы не готовы сделать предоплату, то стоимость доставки рассчитывается так: 5% от суммы заказа (почтовые сборы) + 220 р. обработка и отправка и заказа.
Скрин из админки прилагаю. Интернет магазин работает на фрейворке smarty. Адрес сайта передам в личке.
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