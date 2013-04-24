Сайт на ModX

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок143 просмотра

Нужно разработать сайт на modX. Верстка главной готова. ТЗ и главная во вложении. Срок: 1-2 недели.

MODX
12 лет назад
cmyker
Олег 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
119 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров