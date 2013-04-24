Задание по парсерам: ---------------------------------------------------------------- сайты, из которых нужно запарсить базу наружной рекламы: http://base.p-o.com.ua/boards/ - (есть экспорт в эксель) http://base.newsoutdoor.com.ua/ -( можно сохранить все в эксель) ...
Установка и правка wordpress-шаблона
вот ссылка на шаблон http://www.templatemonster.com/ru/demo/39487.html
Необходимо:
1. настроить htaccess доступ ко всему сайту на хостинге
2. загрузить сайт на хостинг и настроить его
3. Создать дополнительные 3 категории на сайт, в которых будет справа категории пород животных , а в теле мини пики с подписями дублями пород животных справа. (создавать сами породы и т.д. не нужно) всего поправить надо будет 3 страницы.
Исполнитель:
Выбираем исходя из цены (уж извините)
оплата
СБР
по факту
форма ответа желательно:
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когда готовы прсиутпить
вид оплаты
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