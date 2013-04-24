Установка и правка wordpress-шаблона

вот ссылка на шаблон http://www.templatemonster.com/ru/demo/39487.html

Необходимо:

1. настроить htaccess доступ ко всему сайту на хостинге

2. загрузить сайт на хостинг и настроить его

3. Создать дополнительные 3 категории на сайт, в которых будет справа категории пород животных , а в теле мини пики с подписями дублями пород животных справа. (создавать сами породы и т.д. не нужно) всего поправить надо будет 3 страницы.

Исполнитель:

Выбираем исходя из цены (уж извините)

оплата

СБР

по факту

форма ответа желательно:

цена

срок

когда готовы прсиутпить

вид оплаты