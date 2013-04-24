Установка и правка wordpress-шаблона

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки178 просмотров

вот ссылка на шаблон http://www.templatemonster.com/ru/demo/39487.html

Необходимо:

1. настроить htaccess доступ ко всему сайту на хостинге

2. загрузить сайт на хостинг и настроить его

3. Создать дополнительные 3 категории на сайт, в которых будет справа категории пород животных , а в теле мини пики с подписями дублями пород животных справа. (создавать сами породы и т.д. не нужно) всего поправить надо будет 3 страницы.

Исполнитель:

Выбираем исходя из цены (уж извините)

оплата

СБР

по факту

форма ответа желательно:

цена

срок

когда готовы прсиутпить

вид оплаты

HTMLWordPress
12 лет назад
cybersales
Попов 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

DIMA_BEL
Дмитрий 
32 года
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
12 лет назад
$10
2 дня
Адекватный заказчик. не влаживался в сроки, заказчик вошёл в мое положение и согласился подождать. Всем советую с ним работать.

Заявки фрилансеров

DIMA_BEL
Дмитрий 
32 года
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
12 лет назад