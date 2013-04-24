PHP-программист + верстальщик

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок115 просмотров

Требуется PHP разработчик + верстальщик на постоянную удалённую работу.

Над чем придётся работать:

- вёрстка дизайн макетов

- подключение к CMS Joomla

- реализация компонентов и модулей Joomla

Работа удалённая. 5 дней в неделю с 10 до 18:00 по МСК. (возможна работа с 9 до 17 или с 11 до 19 )

Официальное оформление при необходимости.

Оплата сдельная. Поток работы постоянный. ЗП от 25 тыс. рублей – зависит от квалификации.

JoomlaPHP
12 лет назад
farbik-studio
Антон 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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