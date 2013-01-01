1. Когда пользователь авторизуется в левой колонке появляется его кабинет, но при переходе на другую страницу вылетает. 2. Не работает форма отправки материала.
Небольшие изменения в интернет-магазине на Амире
Добрый день коллеги!
Необходимо сделать несколько изменений в интернет-магазине на Амире.
Изменения разные, от переименования кнопочек на сайте и небольших изменениях в формах заказа, до небольшитх правках в админке по настройкам.
Жду ваших контактов (желательно почту) - вышлю задание.
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