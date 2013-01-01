Небольшие изменения в интернет-магазине на Амире

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок54 просмотра

Добрый день коллеги!

Необходимо сделать несколько изменений в интернет-магазине на Амире.

Изменения разные, от переименования кнопочек на сайте и небольших изменениях в формах заказа, до небольшитх правках в админке по настройкам.

Жду ваших контактов (желательно почту) - вышлю задание.

12 лет назад
rauflatypov
Рауф 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
3 дня назад

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