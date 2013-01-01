Собрать данные

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Закрыт4 заявки176 просмотров

Нужно вручную собрать или отпарсить данные с сайтов

http://www.rabota.by

http://www.abw.by/rabota/resumes/ - Специальность - Водитель

http://belarus.irr.by/jobandeducation/resume/transport/voditel

Регион поиска - Беларусь

Период поиска - с 01.01.2013г по 23.04.2013г

Данные записать в excel

Срок - 30.04.2013

12 лет назад
AlexandrYY
Александр 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
36 отзывов(-5)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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