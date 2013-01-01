Сайт по недвижимости.Нужно грамотно написать ЧПУ. Примеры Ваших работ.Цена.
Собрать данные
Нужно вручную собрать или отпарсить данные с сайтов
http://www.abw.by/rabota/resumes/ - Специальность - Водитель
http://belarus.irr.by/jobandeducation/resume/transport/voditel
Регион поиска - Беларусь
Период поиска - с 01.01.2013г по 23.04.2013г
Данные записать в excel
Срок - 30.04.2013
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование8 заявокЗакрыт12 лет назад
Задача: создать парсер товаров магазина http://asia-fashion-wholesale.com/ c ежесуточным обновлением и запуском по крону, с отчетом на почту (сколько товаров добавилось, сколько отсутствует) Версия нашего движка OpenCart 1.5.3.1. Требования к парсеру: 1. Выключать ...Закрыт12 лет назад
- $150
Добрый день. Есть сайт, который нужно подключить к функционалу партнерской программы. Есть ПП. Есть сайт, подключенный к фунционалу партнерской программы. Нужно подключить сайт по api по примеру и комментариям ...Закрыт12 лет назад
- $50
Дизайн есть, нужно сверстать и разместить на сайте, сайт html. полоска с движужимися изображениями, изображения берутся из папки, при наведении движение останавливается, и картинка становится цветной. подробнее в файле.Закрыт12 лет назад
Если вы хотите попробовать себя в больших серьёзных проектах как программист одиночка или в составе группы, то эта вакансия для вас! Если вас не ставят в ступор неполные технические задания вроде ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо настроить выгрузку товара из exсel. На данный момент около 1000 товаров. Но планируется выгружать до 2500-3000 товаров. Также возможно понадобится доработка и исправления на сайте. Opencart/ocStore ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $100
Необходимо конвертировать контент из базы данных старого сайта на движке Subdreamer в базу данных сайта на Wordpress с сохранение ссылок и дат публикаций (домен тот же), естественно не повредив текущий контент. Все статьи должны получиться ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо найти и решить проблему, по которой сайт "кадрируется" во многих браузерах при просмотре через мобильные устройства. Сайт на Drupal. П.С. Если говорить точнее, человек, пришедший на сайт со старенькой Нокии, не может прочитать ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Есть такая программа "Купеческая книга". Такая хорошая софтина для оформления почтовых бланков и оформления заказов. Так вот, после того как мне нужно отправлять заказ, я все это в ручную делаю, а хочу нажать на кнопку ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад