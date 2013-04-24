Сайт обрезается при просмотре с мобильного

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок97 просмотров

Необходимо найти и решить проблему, по которой сайт "кадрируется" во многих браузерах при просмотре через мобильные устройства. Сайт на Drupal.

П.С. Если говорить точнее, человек, пришедший на сайт со старенькой Нокии, не может прочитать статью из-за того, что слева текст полностью обрезается. Жду ваших предложений, как решить данный вопрос и адекватную цену.

Drupal
12 лет назад
olgataran
Ольга 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад

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