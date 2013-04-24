Сайт обрезается при просмотре с мобильного

Необходимо найти и решить проблему, по которой сайт "кадрируется" во многих браузерах при просмотре через мобильные устройства. Сайт на Drupal.

П.С. Если говорить точнее, человек, пришедший на сайт со старенькой Нокии, не может прочитать статью из-за того, что слева текст полностью обрезается. Жду ваших предложений, как решить данный вопрос и адекватную цену.