Сайт на ASP.Net CMS Umbraco или NopCommerce

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок133 просмотра

Нужен мебельный интернет магазин на Umbraco или NopCommerce.

Если у кого-то есть опыт пишите, описание высылаю по заявке.

ASP.NET
12 лет назад
vakarimas
Дмитрий 
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров