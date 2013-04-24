Нужно исправление некоторых вещей на сайте в swf файле. Исходники флеша имеются. Можете писать в приват, я объясню ситуацию.
Сайт на ASP.Net CMS Umbraco или NopCommerce
Нужен мебельный интернет магазин на Umbraco или NopCommerce.
Если у кого-то есть опыт пишите, описание высылаю по заявке.
Заявки фрилансеров
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