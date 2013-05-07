Доработка существующего функционала.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки133 просмотра

Добавление нового функционала, верстка страниц.

Создание блоков: 1)Новости 2) В карточках товаров "С этим товаром берут" 3)Хиты продаж, Новинки, категории 4) Блок "баннер" со сменяющимеся картинками.

Возможность прописывать из админ. системы мета-теги к категориям и простым страницам.

Переезд на VPS и т.д.

12 лет назад
sasha123
35 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

yevhen
37 лет
14 лет в сервисе
Был
2 дня назад
12 лет назад
$300
10 дней
Спасибо большое Евгению. Работа выполнена качественно и в нужные сроки. Хотел бы уделить внимание на ответственный подход к делу.
success :)

Заявки фрилансеров

yevhen
37 лет
14 лет в сервисе
Был
2 дня назад
12 лет назад