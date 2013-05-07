Нужен фильтр для отбора товара по определенным критериям. Магазин работает на системе alltrades.ru В данный момент имеется простенький фильтр, необходим более серьезный, по типу этого: http://www.lamoda.ru/shoes/baletki/?rec_name=topmenu Жду ваших комментариев по приблизительной ...
Доработка существующего функционала.
Добавление нового функционала, верстка страниц.
Создание блоков: 1)Новости 2) В карточках товаров "С этим товаром берут" 3)Хиты продаж, Новинки, категории 4) Блок "баннер" со сменяющимеся картинками.
Возможность прописывать из админ. системы мета-теги к категориям и простым страницам.
Переезд на VPS и т.д.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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