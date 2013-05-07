Есть необходимость в оптимизации сайта в целом для улучшения скорости загрузки сайта, более правильной его работы и повышения сайта по позициям в главных поисковых системах.
Веб-программирование1 исполнитель
Завершен
12 лет назад
Есть необходимость в оптимизации сайта в целом для улучшения скорости загрузки сайта, более правильной его работы и повышения сайта по позициям в главных поисковых системах.
Добавление нового функционала, верстка страниц. Создание блоков: 1)Новости 2) В карточках товаров "С этим товаром берут" 3)Хиты продаж, Новинки, категории 4) Блок "баннер" со сменяющимеся картинками. Возможность прописывать из админ. системы мета-теги ...