sasha123

Александр sasha123

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

yevhen
37 лет
14 лет в сервисе
Был
17 дней назад
$150
10 баллов
11 лет назад
Оптимизация показателей YSlow и PageSpeed. Django
Django
success :)
Большое спасибо Евгению. Работа выполнена качественно и достаточно быстро. Сайт стал гораздо быстрее грузится.
Ответный отзыв
yevhen
37 лет
14 лет в сервисе
Был
17 дней назад
$300
10 баллов
11 лет назад
Доработка существующего функционала.
success :)
Спасибо большое Евгению. Работа выполнена качественно и в нужные сроки. Хотел бы уделить внимание на ответственный подход к делу.
Ответный отзыв