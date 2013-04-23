Есть такая HTML страница http://techimg.com/tasks/fb_source/tabs.html Проблема заключается в том, что скролл (горизонтальный и вертикальный) на iPhone отрабатывается не плавно. Хотелось бы достичь качества скролла как на app store on iPhone. ...
Скрипт для добавления статей в ЦМС
Здравствуйте. Скрипт должен добавить статьи из текстых файлов в цмс WP 3,5, при этом заполняя нужными данными несколько полей
И обработкой нескольких макросов.
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