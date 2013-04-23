Скрипт для добавления статей в ЦМС

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  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки164 просмотра

Здравствуйте. Скрипт должен добавить статьи из текстых файлов в цмс WP 3,5, при этом заполняя нужными данными несколько полей

И обработкой нескольких макросов.

WordPress
12 лет назад
korodron
Иван 
32 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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