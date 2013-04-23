Парсинг каталога товаров

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок142 просмотра

Парсинг каталога товаров, конечный результат в csv файл по шаблону. Количество параметров 10-15, количество товаров - около 7тыс

12 лет назад
mrapoport
Мария 
48 лет
14 лет в сервисе
Была
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров