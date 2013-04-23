Joomla - доработка интернет-магазина

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Закрыт5 заявок143 просмотра

Добрый день, ищу программиста для постоянного сотрудничества. Сейчас нужно доработать (донастроить) правильную работу Интернет магазина на Joomle

Joomla
12 лет назад
Stoonman
Антон 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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