Требуется программист со знанием Битрикс для постоянного сотрудничества по проектной основе. Пишите свою часовую ставку, опыт и сделанные работы.
Работа над проектом на Django
Работа над проектом на Django
Задача по исправлению ошибок по логам и ускорению работы сайта.
Бюджет: 5000 рублей Срок: 3–4 часа
Оплата строго по факту исполнения: на карту любого банка.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо написать скрипт, создающий csv файл из прайса поставщика. ТЗ и пример csv файла во вложении. Как договоримся скину остальные файлы.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте, уважаемые колеги! На сайте http://toplivo30.com/ в футере я разместил кнопки КЛАСС и НРАВИТСЯ социальных сетей. Такое впечатление, что работает только кнопка НРАВИТСЯ от фейсбука, а остальные кнопки не ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужен спец по NetCat интересует стоимость и срок.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $500
Есть дизайн и 90% готового функционала, нужно сверстать, натянуть на движок, допилить функционал.Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
Что надо делать: - Разработка веб-проектов разного уровня сложности, корпоративные клиенты, интернет-магазины, а также поддержка существующих проектов. - Работа с различными системами управления контентом, в основном на 1С-Битрикс. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте! Калькулятор должен рассчитывать стоимость услуг по перевозке грузов. Примеры http://www.dellin.ru/calculator/#calculateResult, http://www.attenta.ru/tariff/doc.php?ID=259 Отправка груза по базовым ставкам, которые можно применить для калькулятора, сейчас осуществляется из Москвы и Спб Клиент ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $250
Для удаленной работы требуется специалист по администрированию САЙТА НА ФРЕЙМВОРКЕ KOHANA для внесения правок в готовый проект. 1.Требуется тех поддержка http://zakaz.esiu.ru/ 2. У нас постоянно появляются к нему правки. 3. ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Здравствуйте. Нужен скрипт который будет генерировать txt файлы по шаблону с макросами и сохранять их в указанную папку. +Прокси +парсинг некоторых сайтов Срок: 2 недели Тз присутствуетВеб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
Принцип работы: каждые 20 минут скрипт проверяет в поисковой выдаче опубликованы-ли определенные объявления по определенным ключевым словам в Яндекс Директ и Гугл Эдвордс. И фиксирует на каких позициях они стоят. Сохраняет и выводит статистику в ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад