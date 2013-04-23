Работа над проектом на Django

$166
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки117 просмотров

Работа над проектом на Django

Задача по исправлению ошибок по логам и ускорению работы сайта.

Бюджет: 5000 рублей Срок: 3–4 часа

Оплата строго по факту исполнения: на карту любого банка.

Django
12 лет назад
ZakazProektov
Иван 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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