Программист Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок65 просмотров

Требуется программист со знанием Битрикс для постоянного сотрудничества по проектной основе.

Пишите свою часовую ставку, опыт и сделанные работы.

12 лет назад
T-Mac
Илья 
34 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

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