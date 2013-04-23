Парсер для прайса поставщика

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки143 просмотра

Необходимо написать скрипт, создающий csv файл из прайса поставщика. ТЗ и пример csv файла во вложении. Как договоримся скину остальные файлы.

12 лет назад
pavelshul
Павел 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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