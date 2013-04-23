Нужен администратор сайта на фреймворке Kohana

Для удаленной работы требуется специалист по администрированию САЙТА НА ФРЕЙМВОРКЕ KOHANA для внесения правок в готовый проект.

1.Требуется тех поддержка http://zakaz.esiu.ru/

2. У нас постоянно появляются к нему правки.

3. Текущий список здесь http://clck.ru/48edo

4. Платим 100 руб за каждый сделанный пункт.

5. В день (пн-пт) надо делать минимум 3 пункта.

Можно делать пункты наперед (например в пн 6 пунктов, во вт отдыхать, в среду 4 пункта, в четверг 2 пункта и т.д.)

6. Платим за работу раз в неделю в понедельник.