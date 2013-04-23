Хочу создать не болшой сайт с 4, 5 страниц . Шаблон имеется. Основная задача/презентация продукта. Необходимо переделать шаблон по собственные нужды-руссифицироцват шрифт, заполнит| нужной информацией. Хостинг .
Создать модуль генерации прайс-листа из VirtueMart
Сайт ipcor.ru/
Нужно создать модуль(или скрипт или как там его называют) автоматической генерации прайслиста на основании текущих данных в Virtuemart 2. Чтобы пользователь всегда скачивал актуальный прайслист. Сейчас это в виде ссылки на файл (модуль в левом сайдбаре). Хотим чтобы формировалось автоматом. Разбивалось на категории (см. файл).
Вид файла генерируемого файла прилагаю.
Описание – берется из краткого описания.
Изображение – берется первое изображение товара.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $500Веб-программирование6 заявокЗакрыт12 лет назад
техзадание и дамп структуры базы в приложении.Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется внедрить на сайт поле "Поиск". Поиск должен выдавать релевантные результаты. Сайт написан на Zend Framework 1.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо создать скрипт поиска по колонке excel файла. Добавить процентную наценку на исходную цену товара. Вставить форму поиска в готовый html файл.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Приглашаем PHP разработчика в проект создания нового продукта для управления своей жизнью и личностного развития. Мы готовы предложить следующие задачи: - Выбор CMS под задачи проекта, ее настройка и интеграция с веб-приложением; - ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Разработать новый функционал на сайте и поправить баг задание в приложение от вас сроки и бюджетВеб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо реализовать вот такую вещь — http://fotostar.kiev.ua/room на avascript без флэш. Толко у нас будет 3 вкладки: обрезка фото, интерьер, форма заказа ТЗ при переписке Интересует ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Есть интернет-магазин. Нужно сгенерировать XML файл для Яндекс.Маркета Точнее написать скрипт, который будет формировать XML файл Структура каталога товаров: - слоны -- слон синий -- слон красный ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо удалить вредоносный код на сайте www.uralts66.ru. Причина состоит в следующим, когда "набираешь" в Google и Yandex к примеру домен www.uralts66.ru то по сылке нельзя перейти на сайт. Оплата Яндекс Деньгами.Веб-программирование9 заявокЗакрыт12 лет назад
Имеется магазин на Joomshopping. В списке категории товаров магазина для каждого товара настроено отображение трех фото из прикрепленных к нему. При наведении на фото настроено отображение их увеличенных версий под строкой товара. Требуется внести ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад