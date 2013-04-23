Создать модуль генерации прайс-листа из VirtueMart

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Закрыт2 заявки125 просмотров

Сайт ipcor.ru/

Нужно создать модуль(или скрипт или как там его называют) автоматической генерации прайслиста на основании текущих данных в Virtuemart 2. Чтобы пользователь всегда скачивал актуальный прайслист. Сейчас это в виде ссылки на файл (модуль в левом сайдбаре). Хотим чтобы формировалось автоматом. Разбивалось на категории (см. файл).

Вид файла генерируемого файла прилагаю.

Описание – берется из краткого описания.

Изображение – берется первое изображение товара.

12 лет назад
karama
Антон 
42 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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