Создать модуль генерации прайс-листа из VirtueMart

Сайт ipcor.ru/

Нужно создать модуль(или скрипт или как там его называют) автоматической генерации прайслиста на основании текущих данных в Virtuemart 2. Чтобы пользователь всегда скачивал актуальный прайслист. Сейчас это в виде ссылки на файл (модуль в левом сайдбаре). Хотим чтобы формировалось автоматом. Разбивалось на категории (см. файл).

Вид файла генерируемого файла прилагаю.

Описание – берется из краткого описания.

Изображение – берется первое изображение товара.