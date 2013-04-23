Удалить вредоносный код на сайте

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Закрыт9 заявок171 просмотр

Необходимо удалить вредоносный код на сайте www.uralts66.ru.

Причина состоит в следующим, когда "набираешь" в Google и Yandex к примеру домен www.uralts66.ru то по сылке нельзя перейти на сайт.

Оплата Яндекс Деньгами.

12 лет назад
Tiger66
Иван 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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