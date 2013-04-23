Приглашаем PHP разработчика в проект создания нового продукта для управления своей жизнью и личностного развития. Мы готовы предложить следующие задачи: - Выбор CMS под задачи проекта, ее настройка и интеграция с веб-приложением; - ...
Удалить вредоносный код на сайте
Необходимо удалить вредоносный код на сайте www.uralts66.ru.
Причина состоит в следующим, когда "набираешь" в Google и Yandex к примеру домен www.uralts66.ru то по сылке нельзя перейти на сайт.
Оплата Яндекс Деньгами.
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