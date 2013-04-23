Нетипичный сервис онлайн-бронирования под ключ

Требуется реализовать сайт (или модуль для CMS – по желанию исполнителя), позволяющий создавать, редактировать и получать код для интеграции формы онлайн бронирования чего угодно (например, столов в ресторане). Идеологически этот сайт - ни что иное как сервис, предоставляющий возможность владельцем заведений регистрироваться и после заполнения определенной информации в админке, легко и просто интегрировать (через embed код) форму онлайн-бронирования столов на их сайт. Приведу в пример сайт-конструктор форм: mytaskhelper.ru - хотя его реализация просто отвратительна.

Функционально сайт будет состоять из четырех частей: frontend (сайт визитка с описанием системы), backend (административная панель, индивидуальная для каждого юзера системы, с возможностью добавления, настройки и изменения форм), панели бронирований для менеджера (текущие бронирования по заведению), а так же панели суперадминистратора (добавление юзеров в систему, сбор информации по данным юзера и т.п.).

Подробное ТЗ по каждой части вышлю вместе с дизайном. Алгоритм работы сайта вышлю по необходимости.

Нюансы:

- будет необходимо «прикрутить» модуль оплаты через банковские карты желательно с полной (!) интеграцией на сайт (т.е. пользователь переключается на агрегатор уже после ввода данных карты: фамилии, имени, номера и трехциферного кода)

- нужно придумать каким образом автоматизировать отправку смс при подтверждении броней

Сроки - желательно две недели, максимум - три до сдачи проекта. Варианты по ценам рассматриваю, но желательно уложиться в 15000 р. (500$)