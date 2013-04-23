Изменить плагин wordpress

Изменить плагин Мингл форум. Добавить возможность пользователям оставлять отзывы друг о друге и ставить рейтинговые баллы, добавить в текстовый редактор картинки всей колоды игральных карт, и при создании темы несколько форм. Т.е. чтобы пользователь вводил данные в эти формы и они отображались в теме. Сколько это стоит?