Требуется доработка интернет магазина Shop.enjoy.ru Работа в основном с внутернним функционалом, направленная на оптимизацию работы менеджера. Довольно специфические, но интересные задания. Остальная часть направлена на повышение юзабилити. ...
Изменить плагин wordpress
Изменить плагин Мингл форум. Добавить возможность пользователям оставлять отзывы друг о друге и ставить рейтинговые баллы, добавить в текстовый редактор картинки всей колоды игральных карт, и при создании темы несколько форм. Т.е. чтобы пользователь вводил данные в эти формы и они отображались в теме. Сколько это стоит?
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