Изменить плагин wordpress

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Закрыт1 заявка126 просмотров

Изменить плагин Мингл форум. Добавить возможность пользователям оставлять отзывы друг о друге и ставить рейтинговые баллы, добавить в текстовый редактор картинки всей колоды игральных карт, и при создании темы несколько форм. Т.е. чтобы пользователь вводил данные в эти формы и они отображались в теме. Сколько это стоит?

WordPress
12 лет назад
vitya12
37 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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