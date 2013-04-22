Скрипт сбора информации с формы в CSV

Добрый день. Имеется страничка с формой. В форме несколько полей, типа Имя, возраст, телефон и т.д.

Нужно сделать так, чтобы вся отправленная через форму информация записывалась в БД и раз в сутки из этой БД вынималась информация и помещалась в CSV файл, который высылался автоматом на почту.

Пишите сроки/цены. Нужно достаточно срочно - до 25 апреля сдать работу.