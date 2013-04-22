Необходимо скачать 500 фотоальбомов из группы ВКонтакте, каждым альбом должен быть скачен в отдельную папку и папке должно быть присвоено имя как ВКонтакте в альбоме! Все это в архив и на обменник!
Программист для работы над американским сайтом
Для постоянной работы над крупным американским ресурсом, связаннм со знаменитостями ищем двух программистов PHP.
Более подробная информация о проекте будет дана только тем, кто пройдет первичный отбор.
О работе:
* добавление нового функционала
* улучшение производительности сайта
* правка и улучшение старого кода
* интеграция с FB/VK и прочими сетями
* интеграция с мобильными платформами
* разработка API
Требования к соискателю:
* знание PHP, MySQL на среднем/выше среднего уровня;
* понимание работы git / github;
* понимание текстов/документации на английском;
* наличие безлимитного интернета;
* отсутствие другой постоянной работы;
* страна проживания значения НЕ имеет
Обязательным условием рассмотрения вашей заявки является отправка вами файла одной из ваших
работ по программированию. Добавьте к файлу описанием того, что он делает и/или куски кода
в нем. Это и есть первичный отбор.
Пример кода отправьте на hr-team @ 2by2host.com
З/п от 50000 рублей по результатам собеседования
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