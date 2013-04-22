Программист для работы над американским сайтом

Для постоянной работы над крупным американским ресурсом, связаннм со знаменитостями ищем двух программистов PHP.

Более подробная информация о проекте будет дана только тем, кто пройдет первичный отбор.

О работе:

* добавление нового функционала

* улучшение производительности сайта

* правка и улучшение старого кода

* интеграция с FB/VK и прочими сетями

* интеграция с мобильными платформами

* разработка API

Требования к соискателю:

* знание PHP, MySQL на среднем/выше среднего уровня;

* понимание работы git / github;

* понимание текстов/документации на английском;

* наличие безлимитного интернета;

* отсутствие другой постоянной работы;

* страна проживания значения НЕ имеет

Обязательным условием рассмотрения вашей заявки является отправка вами файла одной из ваших

работ по программированию. Добавьте к файлу описанием того, что он делает и/или куски кода

в нем. Это и есть первичный отбор.

Пример кода отправьте на hr-team @ 2by2host.com

З/п от 50000 рублей по результатам собеседования