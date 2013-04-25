Доработка алгоритма на php

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки146 просмотров

Добрый день!

Требуется доработка алгоритма на языке PHP.

Алгоритм анализирует схожесть текстов с помощью функции similar_text. Суть доработки заключается в сравнении не 2 текстов, а, например 7, текстов сразу для их вычленения в единый тематический блок.

Подробности - skype.

PHP
12 лет назад
Chieftec
Кирилл 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

ilovethai
Вячеслав 
34 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$30
1 день
Сотрудничеством с Вячеславом остался очень доволен! Все было оперативно, четко и грамотно. С задачей справился на 10 баллов! Будем сотрудничать еще, однозначно! Спасибо!
Доволен. Приятный человек и хороший заказчик. ТЗ чёткое сформулированное, вопросов не осталось. С оплатой проблем нет. С удовольствием поработаю с Кириллом ещё раз!

Заявки фрилансеров

ilovethai
Вячеслав 
34 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад