Отпарсить ссылки, а затем с яндекс.маркета звезды

Этап 1: Нужно отпарсить список интернет-магазинов Екатеринбурга (и со всех соседних страниц).

Сайты для парсинга:

66.ru/catalog/

uralweb.ru/catalog/index.php?region=svrd&dir=webshop&order=0

Затем удаление дублей.

Задача: создать список всех интернет-магазинов Екатеринбурга.

Если предложите еще какой-то способ, или сайт - то будет здорово.

Этап 2: для каждого сайта отпарсить количество звезд у этого сайта по яндекс.маркету

Результат: xls файл со столбцами урл и кол-во звезд.

Срок - до конца недели.