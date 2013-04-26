Приветствую всех! Нужно сменить шаблон сайта на более современный,протестировать все функции что не работает исправить.То есть из полуфабриката сделать функционирующий сайт. http://www.auto-reg.com.ua/
Плагины для 4ки браузеров
Необходимо написать плагины для 4ки основных браузеров.
сайт prima-inform.ru сервис предоставление онлайн информации из множества источников
проверка контрагентов онлайн
проверка фирмы
баланс предприятия
проверка ИНН
проверка ОГРН
и прочее
Хотелось бы чтоб единая строка поиска была в браузере (поиск), демо-запрос бесплатный, а далее все запросы платные
Жду Ваших предложений.
Заявки фрилансеров
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