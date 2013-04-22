Рабочая OS Debian. Знание java и selenium firefox webdriver. Автоматизация заполнения форм, работа с cookies, http, imap и ftp клиент. Синхронизация кода через git. Сайт один. сумма оговаривается предпочтительно ...
Закрытый раздел сайта
1. Разработать плагин платной регистрации авторов
2. Разработать плагин скрытия рубрик от незарегистрированных авторов
3. Разработать плагин реферальной системы
4. Разработка системы сообщений между пользователями
Сдача работы по частям, с проверкой работоспособности и функционала каждого плагина.
Заявки фрилансеров
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