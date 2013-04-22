Закрытый раздел сайта

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка81 просмотр

1. Разработать плагин платной регистрации авторов

2. Разработать плагин скрытия рубрик от незарегистрированных авторов

3. Разработать плагин реферальной системы

4. Разработка системы сообщений между пользователями

Сдача работы по частям, с проверкой работоспособности и функционала каждого плагина.

12 лет назад
stulovo
Сергей 
55 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Доработка сайта на движке cs-cart 2

    Требования: Возраст 22-35 лет, опыт работы в веб-программировании (не менее 3 лет ), проживание на территории Украины. Знание: PHP, MySQL, JavaScript, jQuery, HTML, CSS. Условия работы: Удаленная работа. Оплата по заданиям. ...

    CSSHTMLJavaScriptjQueryMySQL
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Тематическая поисковая машина

    Создание «локальной поисковой машины», «вертикального» полнотекстового поиска с учётом морфологии русского языка по ~1000 произвольно отобранным сайтам определенной тематики, то есть тематический поиск, создание поискового индекса. Использование открытого поискового движка. Высокая скорость индексирования. Поисковые подсказки ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка ТЗ

    Необходимо подготовить ТЗ для интернет аукциона. В наличии описание проекта, и примеры того что хотелось бы получить на выходе, из всего этого + комментариев заказчика нужно создать структурированное и подробное ТЗ для разработчиков

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Помощь в оптимизации Proper cookie usage

    $15

    Есть тест скорости сайта webpagetest.org Есть отчет для сайта http://www.webpagetest.org/result/130422_N7_B8Q/1/performance_optimization/#use_of_cdn Необходимо пояснить что такое Proper cookie usage: 40/100 И как пофиксить это для сайта. Остальные куски отчета трогать ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Генерация прямой ссылки

    $50

    Суть задания: есть скрипт обмена трафиком где пользователю нужно создать информер и установить код информера на свой сайт что б система засчитывала переходы с сайта по информеру на обменник Задание: нужно ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Необходимо сделать модерацию на сайте

    Пример моего скрипта http://best.volganin.net/ После добавления объявления или редактирования ,пользователю сообщается что объявление попало на модерацию. Объявление должно попадать в вкладку модерация. Доступ к модерации должен осуществляться через админку.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Прайс для Яндекс-маркета

    Добрый день. Есть прайс в XLS, но Яндекс-маркет его не принимает из-за ошибок. Нужна помощь с приведением прайса в соответствие с требованиями Яндекса. 58 товаров.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад