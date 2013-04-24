Доработка сайта на движке cs-cart 2

Требования: Возраст 22-35 лет, опыт работы в веб-программировании (не менее 3 лет ), проживание на территории Украины. Знание: PHP, MySQL, JavaScript, jQuery, HTML, CSS.

Условия работы: Удаленная работа. Оплата по заданиям. Интересует долговременное сотрудничество. Сайт основан на движке cs-cart - нужно будет разобраться в нем поначалу, если нет опыта работы с ним. В движке многие функциональные доработки осуществляются через новые модули. Верстка блочная, smarty.

Первое задание будет:

1. Переработка модуля отзывов . Необходимо будет сделать чтобы отзывы и комментарии и вопросы были на разных закладках и можно было выбирать отдельно написать отзыв и отдельно написать комментарий или вопрос. В комментарии и вопросы можно было отвечать из клиентской части покупателям и из админской части администратору. При оставлении отзыва нужно было оценивать звездочками ( так сейчас есть), а для комментариев звездочки не предлагать. Необходимо сделать начисление бонусов из админки за хороший отзыв ( на сайте есть модуль бонусов , расчет бонусами за покупки), которые потом будут тратиться на покупки. В разделе заказы напротив каждого товара будет кнопка "Оставить отзыв о товаре" и надпись получи бонус со ссылкой на информационную страницу. Срок выполнения данного задания - до 7 дней. Оплата по договоренности.