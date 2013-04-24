Чат-боты на firefox webdriver

На сайте установлен модуль CSV Price Pro import/export (http://opencartforum.ru/files/file/467-csv-price-p...) для выгрузки с другого сайта. Проблема в том, что сейчас он может обновляться только в ручном режиме. Нужно написать скрипт, по которому он бы автоматически обновлял ...