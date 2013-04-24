Чат-боты на firefox webdriver

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки555 просмотров

Рабочая OS Debian.

Знание java и selenium firefox webdriver. Автоматизация заполнения форм, работа с cookies, http, imap и ftp клиент. Синхронизация кода через git.

Сайт один.

сумма оговаривается

предпочтительно длительное сотрудничество.

связь через jabber\ICQ

DebianGitJavaSelenium
12 лет назад
abby
46 лет
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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