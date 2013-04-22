Нужно доработать сайт или создать с нуля. Тематика: курорты Средиземноморья (все страны - это важно). Суть сайта: информирование туристов о возможностях комфортно отдохнуть без посредников. eturne.com - буде видоизменять этот сайт. ...
Работа с MySQL
Заявки фрилансеров
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