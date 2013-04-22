Работа с MySQL

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки234 просмотра

Требуется человек знающий и разбирающийся в базах данных, в частности под DLE.

DLEMySQL
12 лет назад
Andre1
35 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров