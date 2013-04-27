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Марки авто в виде субдоменов на php скрипте
Здравствуйте!
Есть скрипт автосайта. Написан криво. php и html перемешаны. Категории выводятся в виде: http://domain.su/catalog.php?r=280
1. Необходимо сделать так, чтобы автомобили выводились в виде субдомена, например: http://nissan.domain.su/ Конечно без физического создания субдоменов.
Настройки сервера уже сделаны. Сейчас все виртуальные субдомены ведут на главный домен. Так что осталось допилить скрипт и htaccess.
И в файлах скрипта заменить ссылки на новый формат (файлов немного - около 10 где могут быть подобные ссылки).
Сейчас:
ниссан: http://domain.su/list.php?r=280
ниссан Almera Classic: http://domain.su/list.php?r=280&c=768
Должно быть:
ниссан: http://nissan.domain.su/
ниссан Almera Classic: http://nissan.domain.su/almera-classic/
Как я понимаю, все эти алиясы прописываются в базе и в файлах скрипта немного шаблон вывода ссылок меняется. Это и надо сделать.
2. Тоже самое для городов. В базе есть города для которых указано написание на латинице в одном столбце.
Для тех городов где есть англ. выводить ссылки в виде: http://kirov.domain.su/ или http://msk.domain.su/
Соответственно, когда заходим на http://kirov.domain.su/ выводятся авто объявления только из Кирова.
Файлы скину тому, кто будет реализовывать проект.
Выбранный исполнитель
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