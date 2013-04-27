Марки авто в виде субдоменов на php скрипте

Здравствуйте!

Есть скрипт автосайта. Написан криво. php и html перемешаны. Категории выводятся в виде: http://domain.su/catalog.php?r=280

1. Необходимо сделать так, чтобы автомобили выводились в виде субдомена, например: http://nissan.domain.su/ Конечно без физического создания субдоменов.

Настройки сервера уже сделаны. Сейчас все виртуальные субдомены ведут на главный домен. Так что осталось допилить скрипт и htaccess.

И в файлах скрипта заменить ссылки на новый формат (файлов немного - около 10 где могут быть подобные ссылки).

Сейчас:

ниссан: http://domain.su/list.php?r=280

ниссан Almera Classic: http://domain.su/list.php?r=280&c=768

Должно быть:

ниссан: http://nissan.domain.su/

ниссан Almera Classic: http://nissan.domain.su/almera-classic/

Как я понимаю, все эти алиясы прописываются в базе и в файлах скрипта немного шаблон вывода ссылок меняется. Это и надо сделать.

2. Тоже самое для городов. В базе есть города для которых указано написание на латинице в одном столбце.

Для тех городов где есть англ. выводить ссылки в виде: http://kirov.domain.su/ или http://msk.domain.su/

Соответственно, когда заходим на http://kirov.domain.su/ выводятся авто объявления только из Кирова.

Файлы скину тому, кто будет реализовывать проект.