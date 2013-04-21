Есть парсер, который парсит описания фильмов с кинопоиска и трейлеры с ютуба и вставляет их на сайт, в последнее время перестали парситься актеры с кинопоиска и ролики с ютуба, видимо что-то поменялось на этих сайтах. Нужно поправить парсер.