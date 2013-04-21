Нужно настроить GET-запрос на индексацию. По этому мануалу: http://help.yandex.ru/site/optimizing.xml#manual Напишите срок и стоимость.
Генератор QR кода для страниц, unix php+gd
Здравствуйте!
Нужен скрипт, который позволяет генерировать qr код по входной строке (до 300 символов) в виде изображения.
Изображение будет размещено на веб-странице.
Т.е. вставляется примерно след. образом:
Размер должен быть настраиваем.
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