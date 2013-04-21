Генератор QR кода для страниц, unix php+gd

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Закрыт4 заявки132 просмотра

Здравствуйте!

Нужен скрипт, который позволяет генерировать qr код по входной строке (до 300 символов) в виде изображения.

Изображение будет размещено на веб-странице.

Т.е. вставляется примерно след. образом:

Размер должен быть настраиваем.

PHP
12 лет назад
twistfire
Алекс 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

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