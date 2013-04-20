Бот для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Нужен бот для сайта http://vktarget.ru/

Требуется, чтобы бот за человека выполнял все задания сайта.

Описание самой программы:

1. Обычный интерфейс.

2. Возможность работы через прокси.

3. Многопоточность (параллельная работа бота с 20-50 аккаунтов социальной сети Вконтакте.

4. Установка времени вступления в группы.

5. Защита от бана.

12 лет назад
masha651
35 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

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