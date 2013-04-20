Создать связанные списки (города и регионы)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок134 просмотра

Необходимо создать связанные списки сортировки по городам и регионам, с использованием ajax и mysql. А также вывести поля в файлы шаблона. Подробности в личке.

AJAXMySQL
12 лет назад
Timsan
Тимур 
42 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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