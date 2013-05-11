Парсер 14 шт. PHP + база MySQL

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки172 просмотра

Копию каталога. В базу MySQL www.infodozer.com/ru

После выполнения работы я получаю парсер (с настройками MySQL) с базой MySQL (спарсеного всего каталога.)

Пишем сразу цену(разумную) и срок выполнения. Спасибо.

MySQLPHP
12 лет назад
rotkiv
48 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

uaprime
Виктор 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$200
8 дней
Виктор профессионал своего дела. Парсеры сделал в срок все доступно оформлено четко работает. Приятно сотрудничество с таким человеком. На вопросы четкий ответ. Спасибо!! Рекомендую.
Отличный заказчик! Точная постановка задачи и своевременная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

uaprime
Виктор 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад