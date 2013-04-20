скрипт php - публикация на стене Вконтакте Можно использовать пост http://habrahabr.ru/post/125155/ Нужно создать скрипт, который транслирует xml-ленту в группу вконтакет. Информация при запуске скрипта должна публиковаться.
[Kohana] Ищу хорошего программиста.
Для постоянного сотрудничества ищу хорошего и не очень дорогого Kohana программиста.
В первую очередь нужно:
- переписать движок существующего портала с нуля
- оптимизировать б.д.
Предложение только для сильных программистов хорошо владеющих Kohana.
Заявки фрилансеров
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