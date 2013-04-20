[Kohana] Ищу хорошего программиста.

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок205 просмотров

Для постоянного сотрудничества ищу хорошего и не очень дорогого Kohana программиста.

В первую очередь нужно:

- переписать движок существующего портала с нуля

- оптимизировать б.д.

Предложение только для сильных программистов хорошо владеющих Kohana.

12 лет назад
podolskcity
Кирилл 
42 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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