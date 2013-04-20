Разработка мебельного конструктора на Флеш

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Вариант №1 Разработка с нуля мебельного конструктора-калькулятора на Флеш

Вариант №2 Доработка существующей программы написанной на AC2

Второй Вариант предпочтительней.

Дизайн программы и прорисованные модули (элементы) в векторе ЕСТЬ

Требование: максимально быстрый срок исполнения и адекватная цена.

12 лет назад
sklarenko
45 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

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