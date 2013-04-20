Wordpress widget (список авторов)

Нужен виджет для отображения списка авторов.

Требования к исполнителю:

- PHP, HTML, JavaScript ( jQuery )

- опыт создания виджетов для Wordpress

Админская часть.

Есть виджет, в котором мы формируем список авторов, которые будут отображаться в виджете на стороне клиента. В список входят только пользователи, у кого роль = author. В настройках виджета такие поля:

1. Заголовок виджета (стандартно)

2. Простое текстовое поле - это дополнительная ссылка в заголовке виджета (в поле задается URL ссылки)

3. Список авторов, под списком авторов кнопка "добавить".

4. Список добавленных авторов.

-- 4.1 В этом списке под каждым именем автора есть выпадающее меню со списком всех повстов автора. В этом выпадающем меню мы выбираем из какого поста нужно будет взять первые 15-20 слов для отображения на клиентской стороне.

-- 4.2 Так же под каждым автором в списке есть кнопка "удалить" (удаляем автора из списка).

Примерный внешний вид в прикрепленном файле - ki-admin.

Клиентская часть.

Набросок внешнего вида находится в файле ki-widget.

Пример того что нужно на клиентской стороне можно посмотреть тут: http://www.radikal.com.tr/, cекция с заголовком "YAZARLAR".

У нас отображается список авторов. Для каждого автора отображается

1. аватарка,

2. имя автора

3. заголовок поста выбранного в админке

4. блок ("цитата") - первые 15-20 слов из выбранного в админке поста. У этого блока одинаковая высота во всех блоках с информацией об авторах. Данный блок отображается всегда только для одного автора, для всех других авторов данный блок скрыт. Пример работы и реакции на курсов нужно наглядно есть здесь: http://www.radikal.com.tr/,(cекция с заголовком "YAZARLAR".), поводите курсором над блоками с информацией об авторах. Нужно точно такое же поведение. Курсор перемещается, появляется или скрывается блок-цитата. Никакой анимации, просто show() и hide(). Сам виджет по высоте тоже не скачет.

По сроком - 1,5 дня. За часов 7 можно сделать админку и что-то по клиентской части. Поэтому, если беретсь утром, то к вечеру нужно уже что-то показать. Всё сделать нужно до вечера (часов до 18 по Москве) 21 апреля.

Первый шаг - это административная часть.

Второй шаг - это клиентская часть.

Готов оплатить по этапам. Оплата - wm, я.деньги, безопасная сделка.

Цену и примеры оставляйте в отзывах. Писать в личку не нужно.