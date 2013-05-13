Есть работающий плагин индивидуального таймера обратного отсчета времени (использующий куки), но в нем отсутствует функция переадресации на другую страницу после окончания отсчета. Есть другой таймер, у которого есть эта функция, но сам ...
Сайт визитка
Разработать сайт визитку.
Минимализм. На тему строительсва.
По бюджету обговорим. Детальнее в скайпе.
Использовать Джумлу.
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