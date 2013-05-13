Сайт визитка

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен20 заявок213 просмотров

Разработать сайт визитку.

Минимализм. На тему строительсва.

По бюджету обговорим. Детальнее в скайпе.

Использовать Джумлу.

Joomla
12 лет назад
partipov
Сергей 
42 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

skarlatov
Алан 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 отзывов
12 лет назад
$50
1 день
Реализовано все четко, без лишних нареканий, готов сотрудничать и далее. Порадовало, что всегда отвечают, адекватные люди.
Спасибо, рады

Заявки фрилансеров

skarlatov
Алан 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 отзывов
12 лет назад

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