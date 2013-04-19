Сделать плагин доставки для Wordpress/Woocommerce

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки134 просмотра

У нас интернет-магазин на Wordpress с установленным Woocommerce

Надо сделать еще один метод доставки.

Бюджет 3000 руб

Мы составили красивое и понятное задание по этому плагину для вас.

Пожалуйста, прочитайте и задайте вопросы

WooCommerceWordPress
12 лет назад
amokshin2
Николай 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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