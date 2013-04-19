Добрый день! Есть плагин для Wordpress - Search keywords - его работа заключается в сборе поисковых фраз и дальнейшей обработки их и вставки в пост. Что необходимо сделать: ...
Сделать плагин доставки для Wordpress/Woocommerce
У нас интернет-магазин на Wordpress с установленным Woocommerce
Надо сделать еще один метод доставки.
Бюджет 3000 руб
Мы составили красивое и понятное задание по этому плагину для вас.
Пожалуйста, прочитайте и задайте вопросы
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