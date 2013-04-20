Нужно спарсить немного контента

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки104 просмотра

Нужно спарсить немного данных. Спарсить нужно статьи с сайта. Тоесть там всего два параметра - заголовок и текст.

Подробности в прикрепленном файле.

12 лет назад
moder77
Олег 
43 года
13 лет в сервисе
Был
15 дней назад
22 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

alligatorus2
38 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$40
1 день
Проект был сделан даже раньше сроков. Качественно и без лишних обсуждений.
Сотрудничеством доволен, отличный заказчик, с оплатой проблемы нет, рекомендую.

Заявки фрилансеров

alligatorus2
38 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад