Написать на PHP страницу для отправки изображения на рерурс Antigate ru и получения текстового ответа. В результате на странице должно получиться 2 формы: 1) Отправка изображения. 2) Полученный текстовый результат. ...
Скрипт для интернет-магазина
Есть готовый модуль для престашопа (http://prestadev.ru/addons/administration/46-tovarnaya-nakladnaya-torg-1.html)
который генерит из заказа форму товарной накладной, но форма неправильная в нижней части, которая начинается по окончании списка товарных позиций, это не ТОРГ-12, правильная во вложении — вот это и нужно поправить
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