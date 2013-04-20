скрипт php - публикация на стене Вконтакте

Имеется сайт на Джумле. Версия 1.5.15. (На сегодня на сайте присутствуют 369 статей). Необходимо без потери данных, ссылок и вообще всего полностью - обновить до версии 2.5 - по максимуму сохранив плагины и модули, прежний ...