Скрипт php - публикация на стене Вконтакте

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Закрыт2 заявки102 просмотра

скрипт php - публикация на стене Вконтакте

Можно использовать пост http://habrahabr.ru/post/125155/

Нужно создать скрипт, который транслирует xml-ленту в группу вконтакет. Информация при запуске скрипта должна публиковаться.

PHP
12 лет назад
andrush
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

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