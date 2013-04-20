1. Мелкие доработки флеш-конструктора рамок и паспарту 2. Доработки модуля просмотра фото в интерьере 3. Создание конструктора флеш-виджета для размещения фотографами на своих сайтах, в блогах Подробнее - в тз
Удаленно обучить школьника 16 лет основам java
За май-июнь необходимо дать основы java путем написания простых примеров.
Перед началом занятий даете рекомендации какое ПО установить для учебного процесса.
Примерный процесс:
1 – предварительно даете теоретический раздел на 1-3 страницы для самостоятельной подготовки;
2 – через скайп подключаетесь к экрану ученика (Call->Share Screens...);
3 – проверяете усвоение материала путем простых примеров, которые должен писать сам ученик по вашему заданию на изучаемую тему;
4 – даете разъяснение по неусвоенному материалу;
Занятия 2-3 раза в неделю, продолжительность занятий подберите экспериментальным путем;
Пожалуйста, вышлите свое резюме и стоимость за час.
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