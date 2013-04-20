Удаленно обучить школьника 16 лет основам java

За май-июнь необходимо дать основы java путем написания простых примеров.

Перед началом занятий даете рекомендации какое ПО установить для учебного процесса.

Примерный процесс:

1 – предварительно даете теоретический раздел на 1-3 страницы для самостоятельной подготовки;

2 – через скайп подключаетесь к экрану ученика (Call->Share Screens...);

3 – проверяете усвоение материала путем простых примеров, которые должен писать сам ученик по вашему заданию на изучаемую тему;

4 – даете разъяснение по неусвоенному материалу;

Занятия 2-3 раза в неделю, продолжительность занятий подберите экспериментальным путем;

Пожалуйста, вышлите свое резюме и стоимость за час.

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